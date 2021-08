Il ct Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per i prossimi match di qualificazione al Mondiale 2022

Sono tanti gli ‘italiani’ convocati dal ct Lionel Scaloni con l’Argentina per i prossimi tre incontri di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. La notizia più importante è che tra questi c’è anche Paulo Dybala e non succedeva da quasi due anni, dal novembre 2019 in un 2-2 con l’Uruguay. Poi lo stop per la pandemia, ma soprattutto i tanti infortuni che hanno attanagliato il talento della Juventus. Che però è tornato a brillare, nel precampionato così come nella prima giornata contro l’Udinese. Scaloni lo ha seguito e premiato.

Insieme a lui sono tanti i calciatori che militano nella nostra Serie A: Juan Musso, Martinez Quarta, Nico Dominguez, Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Nahuel Molina e Lautaro Martinez, oltre ovviamente ai tanti come De Paul, Romero, Pezzella e il Papu Gomez. Manca ovviamente anche Mauro Icardi, in realtà poco considerato dal ct e anche infortunato.

Ecco la lista completa: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), German Pezzella (Betis), Juan Foyth (Villarreal), Cristiano Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Lisando Martinez (Ajax), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Ajax), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer), Leandro Paredes (Psg), Guido Rodriguez (Betis), Nicolas Dominguez (Bologna), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gomez (Siviglia), Angel Di Maria (Psg), Angel Correa (Atletico Madrid), Julian Alvarez (River), Joaquin Correa (Lazio), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Emiliano Buendia (Aston Villa), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (Psg), Paulo Dybala (Juventus).