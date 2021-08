Wanda Nara non ha usato parole dolci per Maxi Lopez e sulla fine della loro relazione e ha parlato anche del ritorno di Icardi in Serie A

Wanda Nara torna a parlare della sua vita privata e della relazione con Mauro Icardi e Maxi Lopez. La vicenda che ha visto protagonista la showgirl e i due attaccanti argentini ha fatto discutere parecchio e, evidentemente, continua a generare polemiche. Wanda Nara, attuale moglie e agente di Icardi, ha parlato al magazine ‘Confidenze’: “Ero e sono molto popolare in Argentina, poi quando ho sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e l’ho seguito in Italia, rinunciando alla mia carriera per permettergli di realizzare il suo sogno. Ed è per questo che non ho potuto perdonargli l’infedeltà. Molte donne vanno avanti facendo finta di niente ma io non ce l’ho fatta, per il rispetto che ho per me stessa. Non meritavo un tradimento”.

Calciomercato Juventus, Wanda Nara e la rivelazione sul ritorno di Icardi

Wanda continua a parlare e fa un paragone con Mauro Icardi: “Era giovanissimo ma già allora alla Sampdoria si capiva che era diverso, speciale. Lui non è quel tipo di persona che fa le cose perché sono di moda. Lui non finge e dice sempre quello che pensa Lui è un uomo vero. Per questo, dal momento in cui è iniziata la nostra storia, non ho mai avuto paura che mi tradisse”.

E qui arriva la dichiarazione sui suoi figli: “A Parigi si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Anche agli Europei abbiamo tifato Italia”. In queste settimane si è parlato tanto di un possibile rientro in Serie A di Maurito, tra Milan, Roma e ovviamente Juventus. Voci poi smentite in maniera diretta proprio dall’attaccante del PSG sui social. Ora l’ex capitano dell’Inter si è infortunato e dovrà stare fermo per diverso tempo.