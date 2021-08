Il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho si impongono rispettivamente su Venezia e Fiorentina alla prima giornata di Serie A

Buona la prima, in campionato, per Mourinho e Spalletti. All’Olimpico la Roma del portoghese ha liquidato con un netto 3-1 una buona Fiorentina, in dieci dal quarto d’ora per l’espulsione di Dragowski, mentre al ‘Maradona’ il Napoli del tecnico di Certaldo ha superato 2-0 il neopromosso Venezia. Mkhitaryan e doppio Veretout regalano i primi tre punti di questa stagione a Mourinho, in una partita ben giocata dai giallorossi (ottima la prestazione di Abraham, male Zaniolo che a inizio ripresa si fa espellere) ma anche dalla squadra di Italiano, che prima di andare ko era riuscita a trovare il pareggio con Milenkovic fresco di rinnovo. Meno entusiasmante la prova degli azzurri di Spalletti – in dieci dal 23′ per il rosso a Osimhen – che liquidano i lagunari solo nel secondo tempo grazie a Insigne su rigore (il secondo della partita. Il primo lo ha sbagliato) e di Elmas subentrato al posto dell’infortunato Zielinski.

ROMA-FIORENTINA 3-1

26′ Mkhitaryan (R), 60′ Milenkovic (F), 64′ e 79′ Veretout (R)

NAPOLI-VENEZIA 2-0

62′ rig.Insigne, 73′ Elmas (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3*, Sassuolo 3*, Napoli 3*, Lazio 3*, Roma 3*, Atalanta 3*, Bologna 3*, Juventus 1*, Udinese 1*, Cagliari 0, Fiorentina 0*, Roma 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Venezia 0*, Salernitana 0*, Verona 0*, Torino 0*, Empoli 0*, Genoa 0*.

*Una partita in più