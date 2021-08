Roma-Fiorentina, tifosi caldissimi! Ovazioni per i big: da Abraham a Zaniolo

Roma-Fiorentina, monta l’entusiasmo per il ritorno allo Stadio Olimpico dopo il periodo di chiusura legato al Covid-19. Le sensazioni per il match di Serie A

Ci siamo, finalmente. I tifosi della Roma tornano a casa, allo Stadio Olimpico, per il debutto di campionato contro la Fiorentina. Entusiasmo alle stelle dopo un digiuno dal tifo, quello dal vivo, lungo una vita. Lo stadio torna a colorarsi di giallorosso ed è una vera e propria festa già dall’esterno con l’inaugurazione anche di un nuovo Roma Store in viale dei Gladiatori. Dentro applausi per tutti. Alla lettura delle formazioni, però, le ovazioni più grandi sono per alcuni: Nicolò Zaniolo, Jose Mourinho e Tammy Abraham che scatenano letteralmente il popolo romanista. Boato anche per il capitano Lorenzo Pellegrini.

Tanta attesa ed entusiasmo per il centravanti inglese che oggi fa il suo debutto a sorpresa dal 1′. Poi l’inno con il solito spettacolo di bandiera e di luci dell’Olimpico. Nel prepartita spazio anche per un messaggio a un bimbo di appena 6 anni davvero sfortunato, vittima di una tragedia. Ad Alessandro, colpito da aneurisma, è stato dedicato uno striscione in Tevere in quella che sarebbe dovuta essere la sua prima partita in vita sua all’Olimpico.