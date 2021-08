Roma-Fiorentina, Abraham fuori per infortunio: ghiaccio sulla coscia

Roma Fiorentina: problema alla coscia sinistra per Abraham. Ecco le condizioni dell’attaccante giallorosso

Partita super Tammy Abraham al suo debutto con la maglia della Roma. Due assist, una traversa e l’espulsione che ha cambiato la partita. Serata indimenticabile in mezzo ai tifosi che lo hanno acclamato, fino all’uscita dal campo al minuto 69. Il centravanti giallorosso ha lasciato il campo anche per un problemino alla coscia sinistra, evidente come ci fosse comunque qualche difficoltà nel camminare in maniera fluida, dopo aver preso più di qualche botta. Tanto che al suo rientro in panchina gli è stato applicato del ghiaccio, visibile anche al momento di raccogliere il saluto e l’applauso del suo popolo a fine partita. Per ora non sembra comunque niente di grave, semplice stanchezza (questo filtra dalla Roma) ma per qualsiasi diagnosi più chiara bisognerà aspettare domani.