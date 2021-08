Roma-Fiorentina, la preghiera di Abraham durante il controllo Var: “Please…”

Il racconto dell’attesa di Abraham durante la verifica del gol, poi convalidato, di Mkhitaryan

La gioia dopo la lunga attesa. Ormai i tifosi e i calciatori sono abituati ad aspettare i verdetti del Var dopo qualsiasi giocata, gol compresi. E i gesti scaramantici, soprattutto in Italia, ovviamente si sprecano. Tammy Abraham si sta già calando nella parte e non solo in campo, visto che l'inglese è stato già grande protagonista del primo tempo con la Fiorentina, tra l'espulsione procurata e l'assist per Mkhitaryan dell'1-0.

Durante l’attesa – decisamente lunga – per il controllo Var dopo la segnalazione dell’offside, l’ex Chelsea è stato pizzicato dalle telecamere mentre cercava di stemperare la tensione. “Please, please”, si legge dal labiale dell’attaccante, con lo sguardo rivolto verso l’alto e le braccia larghe. Praticamente una preghiera, evidentemente accolta.