Il Milan regala un altro attaccante a Pioli dopo Giroud. C’è l’accordo con il Monaco per l’arrivo in rossonero di Pellegrini

Nuovo colpo in attacco del Milan. A Giroud, già in grande spolvero nelle amichevoli pre-campionato, si aggiunge Pietro Pellegri. E' praticamente definita infatti la trattativa per il giovane attaccante del Monaco.

Calciomercato Milan, accordo per Pellegri col Monaco

Come riporta ‘Gazzetta.it’, il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con i monegaschi per il trasferimento alla corte di Pioli dell’ex talento del Genoa, dal gennaio del 2018 nel Principato. Pellegri sarebbe già pronto per raggiungere Milano, con il ‘Diavolo’ che ingaggerà il giocatore con la formula del prestito e un’operazione complessiva da 7 milioni di euro.