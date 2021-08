ROMA

Rui Patricio 6,5: la Fiorentina tira poco in porta, sempre centrale, ma lui è attento e puntuale anche in uscita. Al 55′ la parata su Vlahovic però è decisaente più complicata e salva un gol. Dà sicurezza anche nelle parate successive, bloccando sempre.

Karsdorp 6,5: primo tempo di ottimo livello, sembra in palla anche fisicamente e si esalta in un paio di discese. Attento e concentrato in entrambe le fasi.

Mancini 6: un passo in avanti rispetto a Trebisonda, si comporta sempre da leader, è lui che tiene la linea. Niente sbavature, anche a livello fisico è più in partita.

Ibanez 6: in velocità tiene abbastanza bene,nella marcatura pura in area un po’ meno. Nella ripresa Vlahovic gli fa girare la testa e per poco non fa l’1-1. Da quel punto di vista deve ancora migliorare.

Vina 6: cerca di stare attento e di non strafare. Anche lui nei movimenti difensivi mostra ancora fatica, è indietro tatticamente e si nota. Ripetiamo, tutto ancora normale. Però la Roma ha urgenza visto che non ha praticamente alternative. Facilitato dall’uscita di Callejon.

Veretout 7,5: meglio rispetto a giovedì, è più dominante a livello fisico e di corsa. Anche se nel primo tempo c’è un po’ di foga. Nel secondo tempo perde un po’ la bussola, oltre a qualche pallone ma poi si riscatta con inserimenti a go-go. E una doppietta, tanto per gradire. Letale. Dall’87’ Bove sv

Cristante: 6 la partita si sviluppa principalmente in velocità e intensità, due caratteristiche che in questo momento non sono proprio quelle forti. In più si perde Milenkovic sul gol dell’1-1. Poco lucido.

Zaniolo 5: per lui un passo indietro e quache vecchio problema che torna a galla. Fisicamente e tecnicamente è meno brillante, ma soprattutto lascia la Roma in 10 cambiando la partita. La prima ammonizione è sacrosanta, arriva in ritardo e in maniera dura. La seconda è severa, sì, ma arriva da dietro e colpisce l’avversario sia con le gambe che con il corpo, interrompendo un’azione pericolosa. Il motivo è la foga e la forza fisica che non riesce a controllare, essendo molto più veloce e potente degli altri. Un vecchio difetto.

Pellegrini 6,5: a livello tecnico è il più preciso oltre che il più elegante in campo. Mostra un paio di giocate di ottima fattura e rifinisce con dei cross misurati e pericolosi. Partita positiva. Dall’84’ Carles Perez sv

Mkhitaryan 7: riparte da dove aveva concluso, ovvero con un gol pesantissimo. Oltre a quache giocata d’alta scuola, è freddo nell’1-0 convalidato dal Var e poi continua a macinare movimenti che mettono in difficoltà la Fiorentina. Con Abraham non dà punti di riferimento. Sempre pericoloso e tremendamente intelligente. Dall’84’ El Shaarawy sv

Abraham 7: il debutto non se lo dimenticherà tanto facilmente. Subito dal 1′, con i suoi nuovi tifosi che tornano allo stadio dopo una vita. Acclamato dal prepartita fino al momento della sua uscita. E lui li ripaga in campo con una prestazione completa, sia fisicamente che tecnicamente. Sta lì, non svaria molto ma vive sul filo del fuorigioco, si smarca e rifinisce. Alla fine due assist, una traversa e l’espulsione procurata nel primo tempo. Decisivo è dir poco. Dal 69′ Shomurodov 6,5: entra subito nel vivo del gioco e serve pure un assist.

All.: Mourinho 6,5: stupisce tutti mettendo Abraham dall’inizio al posto di un ispiratissimo Shomurodov. E l’inglese gli dà subito ragione. Subisce molto la qualità e la velocità della Fiorentina in diversi frangenti, ma la Roma non perde la bussola e con le giocate individuali la ribalta. Sul filo del Var. Primi tre punti e seconda vittoria di fila: la partenza c’è.