Napoli e Venezia si sfidano al ‘Maradona’ per la prima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri battono i veneti per 2-0

Gara condizionata dall’espulsione di Osimhen a metà frazione, con il Napoli bravo a non scomporsi con un Koulibaly insuperabile. Nella ripresa, primo rigore fallito da Insigne, pochi minuti dopo il capitano mette dentro il secondo penalty. Rifinisce Elmas la vittoria: Spalletti può esser soddisfatto. Da valutare l’infortunio di Zielinski.

PAGELLE

NAPOLI

Meret 6.5 – Tutto semplice nel primo tempo, solo un intervento al quarto d’ora su Johnsen. Nella ripresa si fa trovare sempre pronto sulle rare sortite del Venezia

Di Lorenzo 7 – Qualche buona discesa nel primo tempo, soprattutto fin quando c’è la parità numerica, poi si occupa maggiormente di Di Mariano. Diventa un fattore straordinario quando si innesca nella ripresa: da una sua irresistibile galoppata arriva il secondo rigore per gli azzurri

Manolas 6.5 – Tutto semplice su Forte, nessuna difficoltà nelle chiusure. Essenziale, pulito, attento.

Koulibaly 7.5 – Scivola, anticipa, imposta. Quando gioca così è insuperabile ed indispensabile per questo Napoli. Fino alla fine, fino all’80’ su Forte, con una giocata enorme.

Mario Rui 7 – Costantemente ricercato dai compagni, anche seguendo le indicazioni dalla panchina. Giostra bene con Insigne e Zielinski (poi, con Elmas), ha il merito di guadagnarsi il rigore poi sbagliato da Insigne

Fabian 6 – Primo tempo poco brillante. Qualche pallone perso di troppo, spinto costantemente da Spalletti alla ricerca di un inserimento che non arriva. Nella ripresa, alza i giri del motore (dal 72′ Gaetano 6 – Minuti importanti per il giovane prodotto del vivaio, entra con intelligenza e brio)

Lobotka 5.5 – Lento, in alcuni casi troppo lento per far girare il pallone con la giusta rapidità. Sbaglia pochissimo, vero: deve accelerare di un tempo il suo gioco

Zielinski 6.5 – Pungente, fin quando è stato in campo. Da valutare le condizioni dopo l’infortunio muscolare patito pochi minuti prima la conclusione della frazione (dal 35′ Elmas – Subito vivace, ma con qualche errore tecnico di troppo. Tenace, trova il gol della sicurezza, quello bellissimo del raddoppio)

Politano 6 – Ci mette tanta energia, molto accorto anche sulla sortite offensive venete. Meno brillante in fase offensiva (dal 71′ Lozano 6.5 – Entra subito con l’argento vivo, incide immediatamente sul raddoppio di Elmas)

Osimhen 5.5 – Sembrava avere l’argento vivo, subito tre occasioni costruite da palle che ha recuperato. Poi, l’episodio: manata ad Heymans che non sembra cattiva ma che può esser giudicata da rosso a termini di regolamento. Ed Aureliano il regolamento lo applica con una minuzia estrema.

Insigne 7 – Si carica il Napoli sulle spalle dopo l’espulsione di Osimhen, giocando da prima punta e cercando di snaturare i suoi movimenti. Errore dal dischetto, tirato male, alto sulla traversa: poi, il riscatto, con orgoglio e coraggio. I leader fanno così: dimostrano con i fatti come si guida una squadra (dall’85’ Petagna sv)

All. Spalletti 7 – Parte bene il Napoli, armonioso ma anche gagliardo. L’espulsione di Osimhen cambia la gara, poi ci si mette anche l’infortunio di Zielinski. Il suo Napoli non si ferma, combatte e lotta. E trova il vantaggio dopo la terza tegola: il rigore sbagliato da Insigne.

VENEZIA

Maenpaa 5 – Qualche errore di troppo in fase di impostazione, si prende rischi importanti con Osimhen in particolare

Ebuehi 5 – Soffre Insigne e cerca di sopperire con la fisicità, soprattutto dopo l’inferiorità numerica del Napoli, a qualche lacuna tecnica. Dopo l’ammonizione, Zanetti lo sostituisce (dal 51′ Svoboda 5 – Ingresso difficile)

Caldara 5 – Parte centrale, finisce a fare l’esterno destro. Arrugginito, procura il rigore malamente sprecato da Insigne. Soffre tanto sull’esterno

Ceccaroni 6 – Procura il secondo rigore, con un altro fallo di mano. Errore importante che macchia una partita attenta

Molinaro 5.5 – Non è semplice tener testa a Politano e soprattutto allo scatenato Di Lorenzo. Nella ripresa il terzino diventa un grosso fattore

Fiordilino 5.5 – Non parte male, ci mette tanta intensità, soprattutto in fase di non possesso. Si spegne, però, col passare dei minuti (dal 64′ Tessmann 5.5 – Non cambia l’intensità della mediana)

Peretz 5.5 – Chiamato a pulire i palloni, riesce meglio a dare problemi a Lobotka (dal 75′ Galazzi sv)

Heymans 5 – Protagonista dell’espulsione di Osimhen, per il resto si vede poco, in particolare in fase di filtro (dal 75′ Dezi sv)

Di Mariano 5 – Ci si aspettava qualche folata in più, punge poco (dal 64′ Sigurdsson – Non pervenuto al ‘Maradona’)

Forte 5 – Sterilizzato da Manolas, si vede con il contagocce, se non in una girata che bacia il palo esterno (ma Meret era lì) poco prima del 2-0 azzurro

Johnsen 5.5 – Il migliore del reparto offensivo nel primo tempo, poi si perde

All. Zanetti 6 – Perde al suo esordio in Serie A: tra assenze ed inesperienza ci può stare. Non ha saputo, però, leggere al meglio la ripresa

Arb. Aureliano 5 – Fiscale (ma ci può stare) sull’espulsione di Osimhen, assegna due rigori al Napoli che ci sono tutti: in un caso commina l’ammonizione, nell’altro no. Non si comprende la disparità e perché evita, così, un’espulsione al Venezia

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian (72′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ Elmas), Politano (71′ Lozano), Osimhen, Insigne (85′ Petagna). A disp. Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Palmiero, Ounas. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi (51′ Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino (64′ Tessmann), Peretz (75′ Galazzi), Heymans (75′ Dezi), Di Mariano (64′ Sigurdsson), Forte, Johnsen. A disp. Bertinato, Lezzerini, Schnegg, Bjarkason, Karlsson. All. Zanetti

ARBITRO: Aureliano

RETI: 62′ (rig.) Insigne, 72′ Elmas

AMMONITI: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Ebuehi (V), Spalletti (N), Forte (V), Fabian (N), Ceccaroni (V), Tessmann (V)

ESPULSI: Osimhen (N)