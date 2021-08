Ligue 1, caos Nizza-Marsiglia: partita sospesa | Cos’è successo

Ligue 1: caos durante Nizza-Marsiglia. La partita è stata sospesa: ecco cos’è successo

Nizza-Marsiglia, gara valevole per la terza giornata di Ligue 1, è stata sospesa. L'arbitro ha dovuto interrompere momentaneamente il match per lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa contro Payet. Ma non solo.

Successivamente alcuni tifosi presenti sulla curva del Nizza hanno addirittura invaso il campo, aggredendo e ferendo anche alcuni giocatori del Marsiglia. Il caos è scoppiato dopo che Payet ha rilanciato una bottiglietta sugli spalti, scatenando la reazione dei tifosi. Scintille anche tra le panchine e rissa in campo.