Cristiano Ronaldo è una presenza importante e pesante per la Serie A ma anche per la Juventus: ecco il consiglio autorevole ad Allegri

La Juventus esordirà contro l’Udinese nel campionato di Serie A 2021/22. Sarà una stagione particolare per i bianconeri, che devono tornare a lottare per lo scudetto e per questo punteranno su Max Allegri. Sul mercato non sono arrivati botti clamorosi, con l’unico colpo che porta il nome di Manuel Locatelli. In attacco è arrivato il giovane Kaio Jorge, che però dovrà ambientarsi e comunque andrà aspettato. Il vero acquisto in questo senso sarà Paulo Dybala, rigenerato con la fascia di capitano e una condizione psicofisica che sembra già importante. E poi ovviamente Cristiano Ronaldo, ormai verso la permanenza visto che Real Madrid, Manchester United e PSG hanno fatto altre scelte.

La gestione del portoghese sarà una delle chiavi di questa stagione, a livello fisico ma anche comportamentale. Fabio Capello, intervistato da ‘La Gazzetta Sportiva’, ha dato qualche ‘consiglio’ ad Allegri: “Ai giocatori bisogna parlare chiaro, dire dove si è e dove si va. Chiarezza con tutti, dai ragazzi ai campioni. Se si può trattare come Ranocchia (Filippo, il giovane talento bianconero, ndc)? Certo che si può. L’importante è che lui si comporti come Ranocchia. Bisogna che l’allenatore abbia il coraggio di agire con tutti alla stessa maniera. Questo ti fa essere rispettato”.