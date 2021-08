Juventus, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato di quello che sarà il vero compito di Massimiliano Allegri per questa stagione

Una Juventus chiamata ad approcciare le partite nella giusta maniera. Le rivali per la corsa al titolo hanno già iniziato con il piede giusto, a partire dall’Inter, vittoriosa contro il Genoa. Per Massimiliano Allegri il ritorno sulla panchina bianconera sarà contro l’Udinese. Gara non semplice contro una squadra rodata che ha però perso nel mercato due dei suoi migliori giocatori, Musso e De Paul.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Pjanic | Nuova ‘chiamata’ dalla Serie A

A proposito di campionato e della stagione bianconera, ha parlato anche il giornalista Maurizio Pistocchi. “L’impresa più difficile per Allegri non sarà quella di vincere lo scudetto. La Juventus ha la rosa più forte e più profonda. La vera impresa sarà far coesistere Ronaldo e Dybala. Da quando l’argentino, nella stagione sotto la guida di Sarri, è stato eletto MVP della Serie A, il portoghese non sopporta chi ne mette in discussione la leadership”.