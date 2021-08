Vigilia di esordio stagionale per Sampdoria e Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri

Sarà il match che chiuderà la prima giornata di campionato. Sampdoria e Milan sono pronte ad esordire nella Serie A 2021/2022. Rossoneri attesi a Marassi per quello che è il loro primo impegno stagionale. Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match di Genova in programma alle 20.45 di domani.

ARRIVI – “Sono molto contento dei nuovi arrivati. Sono giocatori che hanno vinto, che hanno grande mentalità, che si sono inseriti bene nel gruppo. Ho trovato un gruppo più motivato. Credo sia stato fatto tutto il necessario per presentarsi nella gara di domani”.

FORZA – “Credo sia il mio Milan più forte. Ho trovato giocatori più consapevoli. I giocatori più giovani li ho visti più maturi e più forti. Ci manca ancora qualcosa: Ibrahimovic è fuori, Kessie è infortunato, Florenzi è arrivato da poco e Bennacer ha avuto il problema del Covid. Vogliamo vincere tutte le partite. Se accoppiamo umiltà e ambizione faremo bene. Il campionato è molto duro, sarà un torneo equilibrato. Dobbiamo avere la nostra mentalità, quella di provare a vincere ogni singola gara”.

GIROUD – “E’ un grande professionista ed è un giocatore molto intelligente. Ha tanta voglia di apprendere e lavorare e si è inserito molto bene. Ci porterà esperienza, ma è un attaccante che fa giocare molto bene la propria squadra. Penso possa giocare benissimo con un attaccante vicino così come un trequartista alle spalle e due attaccanti larghi”.

TONALI – “Tutti noi dobbiamo superare esami settimanali e dovremo superarli presto ogni tre giorni. Tutti dovremo dimostrare di essere ad un certo livello. Sono convinto di allenare una squadra forte. Da Sandro ci si aspettano prestazioni da centrocampista completo. Lui ha qualità che in pochi hanno. Sono convinto che il tanto lavoro fatto lo scorso anno gli sia servito per crescere. Quest’anno dimostrerà le sue qualità, pur essendo un giocatore molto giovane”.

DONNARUMMA – “Ho detto l’8 luglio che ho ringraziato tutti i giocatori che ci hanno aiutato, tra cui Gigio. Sono contentissimo di Mike, è un ragazzo curioso e volenteroso. Talvolta diffidente, ma ha voglia di imparare. Sono molto contento per come si è inserito e vive le partite, è un portiere molto forte”.

SAMPDORIA – “E’ una squadra che ha qualità, per noi sarà un debutto complesso e difficile, loro sono molto forti soprattutto davanti”.

CAMBIAMENTI – “Dovrà essere un Milan padrone di sé stesso. Dovremo essere sempre dentro le partite, anche quando le partite saranno difficili e ce ne saranno. Dal punto di vista tattico dipende da tante cose. Il club è presente, vedremo il 31 con chi saremo e dove saremo, ma abbiamo una nostra identità. Credo che siamo una squadra forte perché siamo cresciuti tanto dal punto di vista mentale, ma credo molto nel nostro lavoro fatto di passione, idee ed entusiasmo. Questo ci permetterà di crescere”.

CALHANOGLU – “Non stiamo cercando un centrocampista simile a Calhanoglu, stiamo cercando di migliorare la squadra e questo si può fare in ogni reparto. Se ci sarà la possibilità il club si farà trovare pronto. Credo che abbiamo giocatori di qualità nel reparto offensivo che potranno darci spunti soprattutto contro avversari chiusi”.

KESSIE – “Franck ha avuto un’estate particolare. Aveva voglia di stare con noi, ma il suo è un imprevisto che può capitare. Mi sembra molto sereno e concentrato, mi sembra ci sia volontà da entrambe le parti di proseguire insieme, vedo un giocatore che ha voglia di tornare con noi quanto prima”.

CAMPIONATO – “Sono secondo me sette squadre che possono vincere il titolo. Tutte le squadre se la sono giocata all’ultimo l’anno scorso. Chi ha vinto resta favorito, quindi l’Inter rimane la favorita. Non si può dire che le altre squadre non siano forti. Credo sarà un campionato complesso per tutti. Giocare contro squadre simili saranno scontri difficili, dove vincere non sarà facile. Per questo sarà importante fare punti nelle altre gare”.

FASCIA – “Il capitano è Romagnoli, se non sarà in campo la fascia verrà indossata dal vice. Non credo sia tanto importante chi indossa la fascia al braccio”.

STAGIONE – “Sono emozionato, l’inizio ti da sempre grandi emozioni. So che siamo in un grande club, con grandi aspettative. Indossare questi colori è un orgoglio. Sono sicuro del nostro lavoro e convinto della nostra qualità, della voglia di sentirci tutti insieme e tutti legati. I nostri tifosi saranno un’arma in più. Ho grande voglia di cominciare”.

MERCATO CENTROCAMPO – “Fosse per me il mercato doveva finire prima dell’inizio del campionato, se ci sarà occasione di migliorare la squadra il club lo farà, ma sicuramente saremo competitivi per il club in cui siamo, per la nostra crescita, per le ambizioni che abbiamo. Dovremo però mantenere sempre umiltà”.

IDEE – “I ragazzi sanno su cosa stiamo lavorando. Ci devono sempre essere nuove idee, nuovi spazi per crescere. I giocatori devono essere tenuti vivi”.

CHIEVO – “Ho un dispiacere enorme perché ho vissuto quella realtà, pensare che un quartiere di una città potesse portare ad un risultato del genere era grandioso. Vedere che è durato a lungo e che poi si è interrotto è stato un grande dispiacere. Era un ambiente in cui ti metteva a disposizione il tutto per poter lavorare bene. Mi dispiace davvero tanto”.