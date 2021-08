Diretta Roma-Fiorentina: formazioni ufficiali e cronaca

Dopo la vittoria in Conference League, inizia l’era Mourinho anche in Serie A: Calciomercato.it seguirà Roma-Fiorentina

Regina del calciomercato italiano con più di 90 milioni spesi tra riscatti e nuovi acquisti, la Roma fa il suo esordio in campionato all’Olimpico, ospitando la Fiorentina. Dopo il successo all’esordio in Conference League contro il Trabzonspor, Mourinho spera di poter concedere il bis anche in Serie A. Di fronte, ci sarà una squadra alle prese con i propositi d’addio di Vlahovic, ma rigenerata dalla cura Italiano. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3*, Sassuolo 3*, Lazio 3*, Atalanta 3*, Bologna 3*, Juventus 1*, Udinese 1*, Cagliari 0, Fiorentina 0, Napoli 0, Roma 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Venezia 0, Salernitana 0*, Verona 0*, Torino 0*, Empoli 0*, Genoa 0*.

*Una partita in più