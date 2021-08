Diretta Bologna-Salernitana: formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Bologna-Salernitana, con fischio d’inizio programmato alle 18.30

E’ tutto pronto per il ritorno della Salernitana in Serie A. Dopo 23 anni, la squadra campana spera torna a misurarsi con il massimo campionato e lo farà affrontando il Bologna al Dall’Ara. Senza lo squalificato Di Tacchio, Castori ha sciolto solo all’ultimo il dubbio Simy, fiore all’occhiello della campagna acquisti. Mihajlovic deve fare i conti con alcuni infortuni, ma anche con alcune trattative di mercato in uscita che rischiano di condizionare il rendimento. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Salernitana

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; Hickey, Medel, Bonifazi, De Silvestri; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3*, Sassuolo 3*, Lazio 3*, Atalanta 3*, Milan 0, Bologna 0, Cagliari 0, Fiorentina 0, Juventus 0, Napoli 0, Roma 0, Salernitana 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Udinese 0, Venezia 0, Verona 0*, Torino 0*, Empoli 0*, Genoa 0*.

* Una partita in più