Verona, Alan Empereur ai saluti: il difensore brasiliano piace in Turchia e in particolare a Besiktas ed Antalyaspor

Per Alan Empereur non c’è spazio nel Verona di Eusebio Di Francesco. Tornato dal prestito al Palmeiras, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it per il difensore brasiliano è forte la pista che conduce in Turchia.

Sul 27enne c’è il Besiktas su tutti, tuttavia il club di Istanbul deve fare molta attenzione alla concorrenza interna rappresentata soprattutto dall’Antalyaspor. In realtà pure altre società turche possono farsi avanti per Alan Empereur, il cui contratto con gli scaligeri scade a giugno 2022.