Calciomercato, niente Milan | UFFICIALE: ha firmato!

Calciomercato: niente Daramy per Milan. Il talento del Copenaghen sarà un nuovo giocatore dell’Ajax. È ufficiale

Sfuma Mohamed Daramy per il Milan. Il giovane talento del Copenaghen sarà un nuovo giocatore dell’Ajax: è ufficiale il trasferimento del classe 2002 per la cifra di 12 milioni di euro più uno di bonus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Milan, parla Pioli | “Questo è il mio Milan più forte. Su Calhanoglu…”

Nelle scorse settimane l’attaccante era stato accostato anche ai rossoneri. Per lui inizia invece una nuova avventura con la maglia dell’Ajax, come annunciato dal club olandese sui propri canali ufficiali.