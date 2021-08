Calciomercato, ribaltone Messi | Il suo futuro dopo il PSG

Lionel Messi è stato protagonista di un clamoroso passaggio in Francia. L’attaccante argentino, però, è già al centro dei rumors per il post PSG

Lionel Messi è stato inaspettatamente al centro del calciomercato nelle ultime settimane. Il passaggio del fenomeno argentino al PSG ha scosso le dinamiche internazionali, con l’ex dieci del Barcellona che si è trasferito in Francia, dopo non aver rinnovato il contratto con i blaugrana. Una nuova avventura per molti inaspettata e che ha raccolto pareri contrastanti in tutto il mondo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A distanza di qualche giorno dall’ufficialità e dalla presentazione, però, c’è già chi guarda avanti. Messi ora è in Francia, ma la sua carriera potrebbe prendere successivamente una nuova destinazione: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato, Messi e la chiamata di Beckham: pista MLS dal 2023

Se il contratto di Messi con il PSG scade nel 2023, il futuro dell’argentino, già da ora, è accostato a un trasferimento in MLS. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, infatti, David Beckham avrebbe già avuto contatti con l’argentino: Messi, al termine della sua avventura in Francia, potrebbe cambiare continente e sbarcare nell’Inter Miami. Una pista da tenere in considerazione, ma ora il presente è in Europa e si chiama PSG.