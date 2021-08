Calciomercato Juventus, nuova insidia su Pjanic | Idea Napoli con Spalletti

Nel futuro di Pjanic potrebbe esserci ancora l’Italia, ma niente ritorno alla Juventus: nuova ‘chiamata’ dalla Serie A

Finalmente la Serie A ha avuto inizio, ripartendo subito da dove aveva lasciato con la vittoria dell'Inter. È tempo di calcio giocato, di campo, di idee che prendono forma e diventano realtà: tutto vero, ma è tempo anche di mercato. Molte squadre sono ancora dei cantieri aperti e necessitano di rinforzi per completare le rispettive rose. Tra questi, la Juventus sembra essere quella più avanti: la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri presenta poche lacune ed ha differenti soluzioni in ogni reparto. Tuttavia, i bianconeri continuano a monitorare il mercato in cerca di un'occasione, un colpo che potrebbe avere le caratteristiche di Miralem Pjanic. Ora, però, sul centrocampista bosniaco potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena: può tornare i Serie A, ma lontano da Torino.



Calciomercato Juventus, si complica Pjanic | Spalletti lo ‘tenta’ col suo Napoli

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Luciano Spalletti avrebbe chiamato Miralem Pjanic tentandolo con una proposta molto intrigante: guidare il centrocampo del suo Napoli nella prossima stagione. Il club partenopeo non dispone di grandi risorse da investire sul mercato, però, potrebbe fare leva sui problemi finanziari del Barcellona. I catalani hanno bisogno di liberarsi di diversi ingaggi pesanti, tra cui quello dell'ex Roma e Juventus, ed il Napoli potrebbe riuscire a raggiungerlo a condizioni favorevoli. Certo, Aurelio De Laurentiis dovrà essere disposto a sobbarcarsi il pesante ingaggio del bosniaco.

Niente ritorno a Torino, quindi, per ‘Mire’. Massimiliano Allegri ritroverebbe volentieri Pjanic, ma prima i bianconeri dovrebbero riuscire a cedere almeno un giocatore a centrocampo. Oltre alla ‘Vecchia Signora’, come raccontato anche su Calciomercato.it, ci sono anche Inter e Roma. La tentazione rappresentata dal Napoli di Spalletti, però, potrebbe essere forte ed essere anche quella decisiva. Al momento, comunque, non c’è nessuna trattativa ma solamente un’idea che potrebbe tramutarsi in un super colpo negli ultimi giorni di mercato.