Confermata la notizia delle scorse ore, il Tottenham di Paratici prova a chiudere uno scambio con la Juventus

Trova conferma in queste ore la notizia anticipata ieri da ‘calciomercatoweb.it’: Weston McKennie, che la Juventus è pronto a cedere per fare cassa e liberare spazio per il ritorno di Miralem Pjanic, nel mirino del Tottenham di Paratici. Non solo, l’ex Managing Director bianconero da un paio di mesi agli ‘Spurs’ punta a chiudere con uno scambio.

Il nome è quello di Tanguy Ndobmele, 24enne francese non al centro del progetto dei londinesi e qualche anno fa nel mirino proprio de ‘La Vecchia Signora’. Contatti in corso, ma al momento lo scambio è solo un’idea. La Juve tentenna se non altro perché l’ingaggio del transalpino, un flop a Londra, è molto alto: parliamo di 10,4 milioni di sterline (è il più pagato della rosa insieme ad Harry Kane), ovvero di circa 12 milioni di euro netti a fronte di un contratto con scadenza giugno 2025. Paratici se ne vuole comunque disfare, tanto che l’avrebbe offerto pure al Milan.