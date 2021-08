Calciomercato, salta lo scambio Ndombélé-Tolisso | Sondaggio della Juve

Dalla Germania rivelano che è saltato lo scambio Tolisso-Ndombélé tra Bayern e Tottenham: la Juventus sonda il terreno

Questa sera i bianconeri inizieranno il proprio campionato e dovranno subito rispondere alla convincente vittoria dell’Inter. Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus, che per l’occasione gli ha regalato Manuel Locatelli. Il mercato del club piemontese potrebbe essersi già chiuso con l’arrivo del campione d’Europa e del giovane Kaio Jorge, tuttavia se dovesse arrivare una cessione potrebbe esserci un nuovo colpo a centrocampo. Intanto, dalla Germania arriva un doppio assist per Federico Cherubini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, salta lo scambio Ndombélé-Tolisso | Occasione per Cherubini

Una notizia che arriva dalla Germania potrebbe avere un impatto positivo sul mercato della Juventus: secondo quanto rivelato da ‘Sky Deutschaland’, sarebbe saltato lo scambio tra Ndombélé e Tolisso. Il Bayern Monaco avrebbe tentato di mettere in piedi questa operazione, offrendo al Tottenham il centrocampista francese più un conguaglio da 20 milioni di euro. Offerta gentilmente declinata da Fabio Paratici, che valuterebbe Tanguy Ndombélé ancora di più rispetto a quanto proposto dai bavaresi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sempre secondo ‘Sky’, inoltre, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Corentin Tolisso nelle scorse settimane. I bianconeri stanno continuando a monitorare il mercato per una possibile occasione a centrocampo e l’interesse per il francese è di lunga data. Oltre al mediano del Bayern, poi, a ‘Madama’ piace da tempo anche Ndombélé. Certo, in questo caso la valutazione del Tottenham è davvero alta e potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile: il rapporto con Paratici, però, potrebbe permettere alle parti in causa di trovare una soluzione. Insomma, due giocatori seguiti dalla Juventus rimangono in uscita.