Dusan Vlahovic resta al centro di un intrigo di mercato che si risolverà probabilmente solo negli ultimi giorni: e arrivano ulteriori conferme

Vincenzo Italiano ha blindato Dusan Vlahovic. Almeno a parole, nella conferenza stampa di ieri prima di Roma-Fiorentina in programma questa sera. Il serbo è stato convocato, per il tecnico viola non ci sono problemi e anzi il giovane bomber resterà sicuramente a Firenze. In effetti le premesse fanno pensare a quella direzione, ma in ballo ci sono cifre altissime e atri intrecci di calciomercato che riguardano anche Inter, Milan e Juventus. Andando con ordine, da alcuni giorni su Vlahovic è piombato in maniera importante l’Atletico Madrid. Come vi abbiamo raccontato ieri, gli spagnoli sono però fermi a 50 milioni più 5 di bonus. Una proposta che non fa neanche pensare Commisso, pronto a far firmare al suo gioiello un rinnovo monstre e respingere le avances.

Calciomercato, intreccio Vlahovic: l’Atletico Madrid su Cunha

Non solo Simeone ci sta provando, perché il serbo piace parecchio anche al Tottenham e ovviamente a Inter, Juventus e Milan. Per Marotta e Ausilio, come ammesso ieri a CMIT TV da Fabrizio Biasin, il classe 2000 rappresentava il sogno per il dopo Lukaku ma la richiesta della Fiorentina ha spento ogni velleità. I viola vogliono trattenerlo e stanno puntanto al rinnovo, ecco perché l’Atletico Madrid ha riallacciato i contatti per Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Una trattativa confermata anche dal ds dei tedeschi Fredi Bobic, che ha spiegato l’esclusione del brasiliano dal match contro il Wolfsburg: “L’allenatore ha preso la sua decisione con il supporto del club. Cunha non ha giocato bene con il Colonia, ma soprattutto è in contatto con altri club e questo pesa“.

“Poi non è detto che vada via – le parole di Bobic riportate da ‘Sportbuzzer’ -, magari può riflettere e restare con noi dal 1 settembre. Però ci sono dei contatti e delle trattative in corso in questo momento. È un mercato difficile, ma non lo cederemo per una cifra inferiore al suo valore”. I colloqui in questione, come vi abbiamo spiegato, sono con l’Atletico Madrid e la richiesta dell’Hertha è di 35 milioni. La distanza è ancora importante, ma i colchoneros proveranno ad avvicinarsi con i bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Dusan Vlahovic potrebbe quindi sul serio restare alla Fiorentina e il prossimo anno Inter e Juventus, ma anche il Milan, potranno tornare nuovamente in corsa.