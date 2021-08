Calciomercato, Guardiola allontana la Juve | "Gabriel Jesus è felice"

Il futuro di Gabriel Jesus, ed il suo possibile intreccio con Ronaldo, potrebbe essere deciso: parola di Pep Guardiola

Uno dei tormentoni dell'estate è stato il possibile addio di Cristiano Ronaldo, la cui volontà è stata raccontata a più riprese su queste pagine. Nella giornata di ieri, però, potrebbe essere stata messa la parola fine alla vicenda: Allegri ha annunciato ufficialmente che CR7 resterà a Torino. Le strade della Juventus e del campione lusitano, con ogni probabilità, si separeranno al termine della stagione quando scadrà il suo contratto il prossimo 30 giugno 2022. Nel frattempo, arrivano importanti novità anche sul possibile sostituto di Ronaldo: Guardiola ha parlato di Gabriel Jesus.



Calciomercato Juventus, niente Gabriel Jesus | Guardiola: “È importante per noi”

In caso di addio di Cristiano Ronaldo, come raccontato su queste pagine, è Gabriel Jesus il profilo prediletto dalla Juventus. Il brasiliano è considerato l'uomo giusto per ereditare il posto di CR7 nell'attacco bianconero: ora, però, questa pista sembra essersi raffreddata del tutto. Ieri Gabriel Jesus ha giocato titolare con il Manchester City, fornendo due assist e rendendosi protagonista di una grande prestazione. Al termine del match, poi, Guardiola ha annunciato ai microfoni di 'Sky': "È un giocatore molto importante per noi e lo è sempre, non soltanto quando sfodera grandi prestazioni come oggi".

L’annuncio del tecnico catalano sembra chiudere totalmente la porta ad un possibile addio del brasiliano, anche se i Citizens restano interessati ad Harry Kane per il proprio attacco. Le parole di Pep Guardiola, però, sono piuttosto chiare sulla volontà di proseguire ancora insieme. Inoltre, il tecnico aggiunge: “Gabriel è sempre felice, sia quando gioca esterno che quando gioca centrale, è importante per la squadra”. Al momento, quindi, l’ex Palmeiras non si muove: tutto rimandato alla prossima stagione.