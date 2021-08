Cristiano Ronaldo, stella portoghese della Juventus, è nel mirino di molti top club europei fra i quali ci sarebbe anche il Manchester United: le parole di un grande ex

Negli ultimi giorni si è parlato con maggior insistenza di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus di Andrea Agnelli. Al centro delle voci c’è il PSG di Pochettino, ma occhio a non sottovalutare il Manchester United, club che ha cresciuto l’asso lusitano nel primo decennio degli anni 2000. Sul tavolo non c’è solo la questione per questa stagione, ma anche per la prossima, visto che Ronaldo vedrà il suo contratto scadere nel 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Proprio in merito a questa situazione ha parlato anche Lee Sharpe, ex giocatore del Manchester United, ai microfoni del ‘Mirror’: “L’arrivo di Ronaldo sarebbe la ciliegina sulla torta, se dovesse tornare come centravanti sarebbe fenomenale. Non ho mai davvero pensato che possa vestire di nuovo la maglia dello United, ma non sarei sorpreso se dovesse accadere, ha una grande connessione con il club”.