Barcellona, è rottura con il baby Moriba: il giovane talento piace in Serie A, ma attenzione alle big di Premier, in particolare al Tottenham

Dopo il grande gioiello possibile che Barcellona possa salutare anche il talento della cantera. Lanciato da Koeman nel corso della scorsa stagione, Ilaix Moriba potrebbe presto dire addio al club catalano. Il centrocampista, di passaporto spagnolo ma che sembra intenzionato a giocare con la nazionale maggiore della Guinea, suo paese natale, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo con i ‘Blaugrana’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Pjanic | Nuova ‘chiamata’ dalla Serie A

Le possibilità di vedere il classe 2003 ancora in Catalogna sembrano davvero remote. Il ragazzo piace tantissimo anche ai club di Serie A, in particolare a Milan e Roma, ma soprattutto alla Juventus. La concorrenza però non manca. Dal Lipsia, sempre attento ai giovani profili del panorama europeo alle big di Premier League come Chelsea e Manchester City. L’Inghilterra sarebbe tra l’altro la destinazione più gradita del giocatore, ma sembra che Guardiola vorrebbe acquistarlo solo a titolo gratuito. Il ‘Daily Mail’ però ha annunciato che anche il Tottenham è molto interessato al ragazzo. Paratici è pronto dunque a sfidare il suo ex club e non solo e ad assicurarsi il giovane talento di origini guineane. Moriba, nel frattempo, sui social ha lanciato un messaggio intorno alle voci di un possibile addio: “Migliaia di voci e nessuno conosce la verità”.