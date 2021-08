L’Inter lavora sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per la sua rosa. I nerazzurri hanno in programma un nuovo summit con Simone Inzaghi

L'Inter è al bivio del suo futuro sul calciomercato. I nerazzurri valutano possibilità e scelte in vista dei prossimi giorni, in modo da chiudere il più presto possibile l'arrivo di un nuovo calciatore che possa rientrare nelle rotazioni offensive di Simone Inzaghi. Un nome importante è quello di Marcus Thuram, ma l'infortunio al ginocchio patito dal figlio d'arte è un fattore da tenere in considerazione per l'attaccante. In attesa degli esami strumentali che dovrebbero chiarire la situazione.

Non solo quello, perché allo stesso tempo Joaquin Correa continua a essere una prima scelta per i nerazzurri, e con uno sponsor particolare. Oltre al connazionale Lautaro Martinez, infatti, l'argentino è un pupillo di Simone Inzaghi. E proprio secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', un nuovo summit è previsto nella prossima settimana per scegliere l'attaccante. Protagonisti saranno la dirigenza e Inzaghi con Thuram e Correa in primo piano.

Calciomercato Inter, gli ultimi aggiornamenti su Correa

Intanto, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, è chiara la proposta dell’Inter per arrivare a Correa: 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto dell’argentino. La settimana prossima sarà quella decisiva per il futuro del ragazzo in chiave Inter. I nerazzurri che, come vi abbiamo riportato nella serata di ieri, continuano a cercare uno sconto sulla valutazione dell’attaccante per chiudere la trattativa. Si stringe il cerchio per l’arrivo di Correa all’Inter: i prossimi giorni saranno quelli decisivi per l’arrivo del nuovo attaccante.