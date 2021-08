Il retroscena di Paulo Fonseca sul mancato approdo al Tottenham: le parole dell’allenatore portoghese ex Roma

Dopo il suo percorso concluso alla Roma, Paulo Fonseca pareva destinato ad approdare in un’altra grande capitale europea. Nel futuro del tecnico portoghese sembrava esserci infatti il Tottenham, che però ha deciso di puntare su un’altra guida lusitana, Nuno Espirito Santo. E a proposito del mancato approdo sulla panchina degli ‘Spurs’, Fonseca ha voluto esprimere il suo pensiero rivelando alcuni retroscena.

Fonseca ha parlato a ‘Sic Noticias’: “Con il Tottenham era tutto fatto. Ero d’accordo su tutti i dettagli con il presidente Levy, ma non con Fabio Paratici. Con lui abbiamo avuto delle divergenze che sono state difficili da superare. Il presidente e il direttore sportivo hanno sempre affermato che la squadra dovrebbe essere offensiva, attraente e dominante che è andata nella direzione di ciò che sono le mie squadre. Con l’ingresso del direttore generale le cose sono un po’ cambiate, si voleva andare in un’altra direzione e non era possibile sviluppare qualcosa in cui non credevo”. Obiettivo del tecnico resta quello di sedersi sulla panchina di un top club: “Voglio allenare le squadre migliori, ma non posso compromettere i miei ideali e i miei valori solo per sedermi sulla panchina di un grande club”.