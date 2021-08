Serie A, vittoria esterna per la Lazio sul campo dell’Empoli mentre Gasperini supera l’allievo Juric grazie al gol di Piccoli

Buona la prima per Maurizio Sarri da tecnico della Lazio. I biancocelesti battono l’Empoli al Castellani per 1-3. Una vittoria speciale contro il club che lo ha lanciato nel grande calcio per il tecnico ex Napoli e Juventus. Ad aprire le marcature è Bandinelli per i padroni di casa al 4′. Risponde subito Milinkovic-Savic dopo due minuti di gioco. I biancocelesti la ribaltano poi nel primo tempo grazie a Lazzari e al rigore di Immobile.

Vittoria all’ultimo respiro per l’Atalanta sul Torino. Gasperini supera l’allievo Juric grazie al gol al 93′ di Roberto Piccoli, talento di scuola bergamasca. I nerazzurri avevano aperto le danze con Muriel al 5′. Per il Torino gol di Belotti al 79′.

EMPOLI-LAZIO 1-3: Bandinelli 4′ (E), Milinkovic-Savic 6′ (L), Lazzari 31′ (L), Immobile 41′ (L)

TORINO-ATALANTA 1-2: Muriel 5′ (A), Belotti 79′ (T), Piccoli 93′ (A)