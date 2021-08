Lazio vittoriosa ad Empoli nella prima giornata del campionato di Serie A: pagelle e tabellino del match del Castellani

Buona la prima sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano rifila tre gol al ‘suo’ Empoli e trova i primi tre punti alla guida dei capitolini. Vittoria in rimonta per la squadra biancoceleste, passata in svantaggio dopo il gol di Bandinelli. Immediata però la replica laziale che ha ribaltato il risultato nel corso della prima frazione di gioco.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LAZIO (4-3-3)

Reina 6 – Incolpevole sul gol di Bandinelli, risponde presente quando chiamato in causa.

Lazzari 7 – Posizionato male in occasione del gol dei toscani, diventa poi devastante. Sigla il vantaggio biancoceleste.

Luiz Felipe 6,5 – Il suo salvataggio sulla linea nella ripresa ha il valore di un gol.

Acerbi 6,5 – Attento in fase difensiva, si procura il calcio di rigore trasformato da Immobile

Hysaj 6 – Supporta la manovra, nella ripresa sfiora anche il gol.

Milinkovic-Savic 7.5 – Gol di testa ed assist a Lazzari: è l’uomo in più del centrocampo di Sarri. Gigante. Dal 70’ A. Anderson 6 – ingresso positivo.

Leiva 6 – Leggermente in ritardo sul contropiede da cui nasce il vantaggio dell’Empoli. Esperto. Dall’81 Escalante s.v.

Akpa Akpro 6 – Prova a dare sostanza al centrocampo, ma è spesso in ritardo. Dal 45’ Luis Alberto 6 – Sfiora il gol dopo aver scambiato con Milinkovic.

Felipe Anderson 7 – L’assist a Milinkovic è da stropicciarsi gli occhi. Abbina tanta qualità a grande sostanza.

Immobile 6,5 – Sempre in gol alla sua prima stagionale con la Lazio. Spiazza Vicario dagli undici metri. Dall’81 Muriqi s.v.

Pedro 7 – Scambia bene con Anderson in occasione del pareggio della Lazio. Ottimi movimenti, esordio positivo. Dal 60’ Moro 6 – Buona personalità alla sua prima stagionale.

All. M. Sarri 6,5 – La sua Lazio soffre per i primi 20 minuti, poi vince in scioltezza ed archivia la pratica già nel primo tempo.

EMPOLI (4-3-1-2)

Vicario 4,5 – ha grandi responsabilità su due gol. abbatte Acerbi in area di rigore.

Stojanovic 6 – I suoi cross dalla destra mettono in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Dall’83’ Fiamozzi s.v.

Ismajli 6,5 – Il migliore della difesa toscana. L’ultimo a mollare, limita i danni.

Romagnoli 5 – Il peggiore della retroguardia toscana: colpevole sul primo e secondo gol.

Marchizza 5 – Sulla fascia non riesce a dare lo stesso contributo di Stojanovic.

Ricci 6 – Sempre nel vivo del gioco, si fa spesso vedere.

Haas 6 – Fa quello che può a centrocampo: contenere la Lazio oggi non è semplice. Dal 75’ Zurkowski s.v.

Bandinelli 6,5 – Trova il suo primo gol in Serie A con un forte destro, imprendibile per Reina. Dal 70’ Henderson s.v.

Bajrami 6,5 – Il suo primo passaggio in Serie A diventa l’assist a Bandinelli. È la luce dell’Empoli.

Mancuso 6 – Si divora un gol nel primo tempo, ma davanti è quello che offre maggiori soluzioni ai compagni. Dall’82’ La Mantia s.v.

Cutrone 5 – Non risulta mai davvero pericoloso. Esordio in campionato da dimenticare. Dal 75’ Crociata 6 – Sfiora il gol, murato da F. Anderson

All. A. Andreazzoli 6 – L’Empoli parte forte, poi subisce lo strapotere della Lazio. Esordio comunque positivo dei suoi.

Arbitro Sozza 6 – Giusto il calcio di rigore assegnato ai biancocelesti nel primo tempo.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tabellino:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (75′ Zurkowski), Bandinelli (69′ Henderson); Bajrami; Mancuso (82′ La Mantia), Cutrone (75′ Crociata).

A disp.: Brignoli, Canestrelli, Stulac, Ekong, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Luperto, Viti.

All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (69′ A. Anderson), Leiva (81′ Escalante), Akpa Akpro (45′ Luis Alberto); F. Anderson, Immobile (81′ Muriqi), Pedro (60′ Raul Moro).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Luis Alberto, Romero, Caicedo, Muriqi.

All. Sarri

Reti: (4′ Bandinelli, 5′ Milinkovic, 31′ Lazzari, 41′ Immobile)

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno)

Note: Ammoniti: 29′ Leiva (L), 38′ Stojanovic (E)