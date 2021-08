Milan, la conferenza di presentazione di Florenzi: “Pronto a dare tutto. La Roma? Non credo sia stata solo scelta tecnica”

Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan. Il classe 1991 arriva in prestito dalla Roma. “Sono pronto a dare tutto per il Milan. E’ il club che mi ha voluto più di tutti. Cercherò di aiutare la squadra con gli atteggiamenti, in campo e fuori. Questo è il modo che conosco per cercare di guadagnarmi la fiducia del mister” ha commentato il giocatore romano. E proprio dei suoi trascorsi alla Roma, Florenzi non ha esentato commenti: “Non ho voglia di rivincita. So che darò tutto me stesso per la causa e so che posso fare bene. Ci sono squadre che fanno le loro scelte, rispetto le scelte di Psg e Valencia così come quella della Roma che è stata presa due-tre anni fa. Ho accettato questa decisione a malincuore: tutti sanno che sono un tifoso della Roma. Ora sono qui con una società che ha fiducia in me e questa è la cosa più importante”.

In merito a queste esperienze, a Florenzi è stato chiesto perché i club non avessero puntato su di lui: “Il Valencia per motivi economici. Il Psg ha preso un altro giocatore fortissimo nel mio ruolo spendendo tanto. La Roma ha preso una scelta tecnica, anche se secondo me non lo è e non ho ancora capito perché. Ho messo un punto su queste esperienze. Ora farò parlare il campo e darò tutto per il Milan”. Sulla stagione: “Ci sono sette squadre forti, sarà un campionato competitivo. Siamo preparati. C’è concorrenza, ma è fondamentale perché la stagione è lunga e le partite sono tante. Per fare bene dovremo partire dagli atteggiamenti, dentro e fuori dal campo. Maldini? Come Totti, un intoccabile. Ruolo? Mi basta giocare, anche come portiere. Voglio solo dare il mio contributo alla squadra”.