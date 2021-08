Lautaro Martinez resta al centro dei rumors di mercato: il Tottenham pronto ad un nuovo affondo per l’attaccante dell’Inter

Dalla Premier League non si spengono le sirene di mercato su Lautaro Martinez. Le big del campionato inglese guardando sempre con attenzione al gioiello dell’Inter per rinforzare i rispettivi reparti d’attacco nell’ultima fase della campagna trasferimenti estiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Tra questi la squadra più attiva resta sicuramente il Tottenham dell’estimatore Fabio Paratici. L’ex CFO della Juventus rimane in prima linea sugli scenari in merito all’attaccante argentino, dichiarato comunque incedibile dall’Inter dopo la dolorosa partenza nel settore offensivo di Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, nuovo assalto del Tottenham per Lautaro: gli scenari

La formazione inglese comunque insiste, con Lautaro che resterebbe in prima fila nei radar di Paratici per sostituire Harry Kane, che potrebbe lasciare Londra per approdare al Manchester City di Guardiola. Secondo il ‘Daily Express’, il Tottenham non alzerebbe bandiera bianca e sarebbe pronto a riprovarci fino al prossimo 31 agosto, data di chiusura del calciomercato estivo. Il patron dei londinesi Levy – stando sempre al tabloid inglese – sarebbe in pressing e starebbe lavorando alacremente per cercare di convincere l’Inter a cedere Lautaro. Sono attese novità già all’inizio della prossima settimana, con Marotta e la dirigenza campione d’Italia pronta comunque a respingere le offerte provenienti da Londra.