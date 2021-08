Inter, Zanetti elogia Oriali dopo l'addio | Zhang non la prende bene

L’Inter dice addio a Lele Oriali, un uomo fondamentale nei successi nerazzurri. Il saluto di Javier Zanetti e la reazione di Steven Zhang

La fama di Lele Oriali, prima dentro e poi fuori dal campo, ormai lo precede. Si tratta di un uomo fondamentale, capace di compattare alla perfezione il gruppo e di sfornare successi. Trionfi che, all’Inter come in Nazionale, lo vedono puntualmente come componente essenziale, ma dalle retrovie. Eppure nella serata di ieri è arrivata una decisione che già era nell’aria da tempo: Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager e per ora, si dedicherà solo al ruolo in Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un addio che necessariamente scuote il tifo nerazzurro e non solo, che ha sempre visto Oriali come un simbolo. Sarà per questo che, da interista e da vicepresidente, è arrivato nella serata di ieri un bel messaggio da parte di Javier Zanetti. Ecco il contenuto: “La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L’Inter è e sarà sempre casa tua”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, il saluto di Zanetti a Oriali: la reazione di Zhang

Le parole di Zanetti sono più che condivisibili visti i successi conseguiti da Oriali e lo spessore umano dimostrato. Allo stesso tempo, però, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, non sarebbero piaciute alla società. Zhang, infatti, secondo quanto trapela, non avrebbe gradito le parole del vicepresidente. Un periodo, dunque, che continua a essere difficoltoso in casa Inter, tra un mercato all’insegna del risparmio e addii eccellenti che si moltiplicano.