Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, ha suonato la carica in vista dell’inizio del campionato italiano di Serie A: le sue parole

Oggi alle ore 18.30, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Genoa di Davide Ballardini in occasione della prima giornata del campionato italiano di Serie A. Lautaro Martinez, che non sarà in campo in questa gara, ha suonato la carica ai suoi in vista dell’inizio della nuova stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ

L’ anno scorso prima d’ iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa.

Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto.

Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile.