Inter e Genoa in campo per la prima giornata del campionato di Serie A: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro

Inter convincente all’esordio in campionato contro il Genoa, con il ritorno a San Siro dei tifosi nerazzurri. Il nuovo acquisto Calhanoglu fa la parte del leone: assist per l’incornata vincente di Skriniar, con lo slovacco che già al 6′ sovrasta Biraschi per il gol del vantaggio. Dieci minuti più tardi ci pensa lo stesso ex fantasista del Milan a bucare Sirigu per il raddoppio, grazie ad un potente destro da fuori. La formazione di Inzaghi vicina al tris con la traversa colpita da Dzeko. Genoa in affanno e pericoloso soltanto nel finale con Kallon.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 7

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Darmian 6

Barella 6,5

Brozovic 6,5

Calhanoglu 7,5

Perisic 6

Sensi 6,5

Dzeko 6,5

All.: Inzaghi 7

GENOA

Sirigu 5,5

Vanheusden 5,5

Biraschi 4,5

Criscito 5

Sturaro 5,5

Badelj 5,5

Rovella 6

Hernani 5

Cambiaso 6

Pandev 5

Kallon 6

All. Ballardini 5

Arbitro: Mariani 6

TABELLINO

INTER-GENOA 2-0

6′ Skriniar; 16′ Calhanoglu

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Agoume, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano, Pinamonti. Allenatore: Simone Inzaghi

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. A disposizione: Marchetti, Sabelli, Masiello, Favilli, Melegoni, Ekuban, Bianchi, Buksa, Serpe, Agudelo, Eyango, Portanova. Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Marini (sez. Roma)

Ammoniti: Criscito (G)

Espulsi:

Note: recupero 3′