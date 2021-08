Empoli-Lazio, annuncio di Sarri su Luis Alberto | Il feeling con Milinkovic

Empoli-Lazio si è conclusa con una bella affermazione da parte della Lazio. Maurizio Sarri ha parlato nel postpartita, anche di Milinkovic-Savic e Luis Alberto

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico, infatti, ha guidato i suoi in una buona affermazione contro l’Empoli con il punteggio di 1-3. L’allenatore nel postpartita ha parlato ai microfoni di DAZN, a partire dalla volontà di esprimere un calcio propositivo: “Nell’Europeo la squadra e Mancini hanno fatto qualcosa di eccezionale, ma le Nazionali non rappresentano più un intero movimento. E’ stato un miracolo loro, individualmente. La tendenza a giocare di più, però, è un paio d’anni che è assodata”. Sulla prova di Lucas Leiva: “Partite del genere sono sempre molto difficili per il vertice basso, è proprio giocare contro questo modulo che per questo ruolo è difficile. Nella fase difensiva, ha fatto un paio di errori all’inizio, ma dopo ha fatto una buona partita”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Empoli-Lazio, Sarri tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Sarri si sofferma poi sul lavoro sul campo, messo in mostra dai suoi: “In allenamento iniziamo a fare le cose abbastanza bene, poi in partita può venire fuori un’abitudine diversa. Nella fase offensiva, ancora non abbiamo automatizzato alcuni movimento. Pensiamo e magari perdiamo i tempi giusti. È un gruppo che dà gusto ad allenare”.

L’allenatore parla poi di uno dei casi più spinosi: “Luis Alberto? Ha avuto acciacchi per dieci giorni, è normale che sia un po’ più dietro. Il primo pensiero appena andati sull’1-3 è stato inserirlo. Perché volevo gestire la partita attraverso il possesso palla e non abbassarmi. Per un certo tratto della partita ce l’abbiamo fatta, poi la benzina era finita”.

Non mancano elogi a Milinkovic-Savic e Pedro: “Milinkovic è un ragazzo solare, quindi è facile avere un feeling particolare con lui. Pedro? Ha fatto molto bene, ha questa brillantezza unita a grandissima tecnica. Anche a corto di allenamenti, riesce a fare delle belle partite. I presupposti visti stasera sono ottimi”.