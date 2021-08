CMIT TV | Durante: “Stupidaggini su Kaio Jorge. La Serie A apprenda da Mancini”

A CMIT TV, è intervenuto l’agente FIFA Sabatino Durante. Dai nuovi acquisti della Juventus al ritorno della Serie A: le sue parole

Sabatino Durante, agente FIFA, è intervenuto a CMIT TV per parlare dei principali temi del momento. Dal ritorno della Serie A al mercato di Inter e Juventus: ecco le sue dichiarazioni.

INTER – “Sento molto sconforto, ma dico che morto un Papa se ne fa un altro. È andato via un grandissimo giocatore che ha fatto un campionato straordinario come Lukaku, ma con un attacco con Dzeko e Lautaro, con un terzo attaccante in arrivo, l’Inter farà bene”.

KAIO JORGE – “Mi vien da ridere quando leggo certe stupidaggini su Kaio Jorge. Ogni volta che arriva un brasiliano in Italia sembra che arrivi Neymar. Di Neymar ne arriva uno ogni 60 anni. I dirigenti italiani sono irrazionali. La Juventus copre lo slot extra-comunitario per un giocatore che è tutto da scoprire. Kaio Jorge ha qualità, ma deve dimostrarle. Ma ho letto di tutto si di lui, si parla addirittura di nuovo Neymar…”.

SERIE A – “Finalmente torna il campionato e con esso i tifosi allo stadio, che è la notizia più bella. Le squadre sono alla frutta, siamo un brutto campionato: speriamo che apprendano qualcosa dal ct Mancini”.

LOCATELLI – “Alza il livello del centrocampo, che era di secondo livello. Con Ronaldo che copre il 90% del bugdet sono stati costretti ad acquistare i vari Rabiot e Ramsey, a parametro zero. Locatelli ha qualità, fa anche qualche gol, alza sicuramente il livello ma non so se basterà lui”.