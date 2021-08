DIRETTA Serie A, Verona-Sassuolo | Cronaca LIVE, formazioni ufficiali

Riparte la Serie A e, insieme ad Inter-Genoa, apre la stagione la sfida tra il Verona di Di Francesco e il Sassuolo di Dionisi

Si torna, finalmente, in campo e, per la prima giornata della stagione 2021/2022, si affrontano Verona e Sassuolo. Due squadre rinnovate, soprattutto in panchina: terminata l’era Juric, passato al Torino, in gialloblu è arrivato Eusebio Di Francesco. Su quella dei neroverdi, invece, salutato Roberto De Zerbi volato in Ucraina per guidare lo Shakhtar Donetsk, è arrivato Alessio Dionisi, fresco di promozione in Serie A con l’Empoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SASSUOLO

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Gunter, Ceccherini, Dawidowicz, Lazovic, Veloso, Tameze, Frabotta; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo. All. Dionisi