Le dichiarazioni di José Mourinho alla vigilia di Roma-Fiorentina, match valevole per la prima giornata di Serie A

Anche in casa Roma è vigilia di campionato, con il ritorno di Mourinho in Serie A dopo undici anni. I giallorossi sfideranno domani sera una Fiorentina data in grande forma, alle prese però sempre con il ‘caso’ Vlahovic. Il tecnico dei capitolini parla in conferenza stampa a partire delle ore 13. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI