DIRETTA Serie A, Inter-Genoa | Cronaca LIVE, formazioni ufficiali

Scende in campo, per la prima giornata del campionato di Serie A, l’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi contro il Genoa

La rivoluzionata Inter, campione d’Italia in carica, ospita il Genoa per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, con Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte in panchina, hanno salutato Hakimi e Lukaku e, in attesa di un nuovo innesto, puntano tutto sull’ex romanista Edin Dzeko al centro dell’attacco. Di contro, i rossoblu del confermato Davide Ballardini, ripartono dall’esperienza di Goran Pandev, ex della partita, e del campione d’Europa Salvatore Sirigu. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All. Ballardini