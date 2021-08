DIRETTA Serie A, Empoli-Lazio | Cronaca LIVE, formazioni ufficiali

Esordio sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri: per la prima giornata del campionato di Serie A, sfida contro l’Empoli

Dopo la fine dell’era Simone Inzaghi, la rivoluzione in casa Lazio porta la firma di Maurizio Sarri, tornato in panchina dopo un anno di pausa seguito all’esonero da parte della Juventus. Per la prima giornata della Serie A 2021/2022, i biancocelesti fanno visita al neopromosso Empoli del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli, che ha sostituto Alessio Dionisi, passato al Sassuolo per prendere il posto di Roberto De Zerbi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-LAZIO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All.: Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: