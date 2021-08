Vlahovic sempre più verso la permanenza alla Fiorentina, l’Atletico Madrid vira sul brasiliano Cunha dell’Hertha Berlino

Novità in merito al futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sembra infatti essere sempre più vicino alla permanenza alla Fiorentina. Il club viola da tempo lavora al suo rinnovo, ma il talentuoso attaccante è corteggiato da tanti top club europei. Ci ha pensato l’Inter come post-Lukaku, piace da tempo alla Juventus, le big di Premier osservano con attenzione, però il club più vicino a lui è l’Atletico Madrid. La società neo campione di Spagna, è infatti particolarmente vigile sul serbo che è il primo obiettivo per l’attacco. Stando però a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Atletico Madrid avrebbe virato su Matheus Cunha dell’Hertha Berlino, viste anche le alte pretese da parte del club viola. Già Calciomercato.it aveva sottolineato come i ‘Colchoneros’ avessero virato decisamente sul brasiliano, pronti ad imbastire con il club tedesco un’operazione tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il presidente Commisso aveva sottolineato come Vlahovic non fosse in vendita ed ora il futuro del serbo sembra essere sempre più a tinte viola. Su di lui si è espresso anche Vincenzo Italiano in conferenza stampa: “Dusan sta trattando il rinnovo con la società ed è convinto di far parte di questa squadra, sono sicuro che non ci saranno problemi”.