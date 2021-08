Lorenzo Insigne, stella del Napoli di Luciano Spalletti, potrebbe finire nel mirino del Milan di Stefano Pioli dopo essere stato sondato dall’Inter di Simone Inzaghi

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti, sarebbe stato offerto anche al Milan di Stefano Pioli. Il giocatore azzurro, sondato dall’Inter di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto nel 2022 con il club del campionato italiano di Serie A.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel frattempo, secondo Calciomercatoweb, il Milan potrebbe tentare l’affondo decisivo per Insigne che, fra una stagione, sarà svincolato e fa gola al Napoli con un’offerta da 18 milioni di euro più bonus potenzialmente decisiva ai fini della trattativa.