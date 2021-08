Il Milan si appresta a portare a termine un nuovo colpo importante sul calciomercato. La chiusura potrebbe arrivare molto presto, come la firma

Il Milan si sta muovendo con grande oculatezza sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri lavorano strenuamente per trovare a portare a Milano quelle pedine essenziali che mancano ancora al tecnico per affrontare tutte le competizioni. In particolare, un rinforzo si rende necessario a centrocampo, dove manca un calciatore con caratteristiche di rottura, ma dalla buona tecnica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un nome che rientra alla perfezione in questo identikit è Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista centrale ha dimostrato le sue qualità in Serie A già in precedenza con la maglia del Milan e del Napoli. Si tratta di un mediano roccioso, utile in fase di interdizione, ma bravo anche a impostare il gioco dal basso. Un profilo che farebbe comodo a Pioli e che si avvicina sempre di più al ritorno in rossonero.

Calciomercato Milan, Bakayoko ad un passo: “Accordo totale”

Il Milan è, quindi, ad un passo dal ritorno di Bakayoko. I rossoneri completano così la mediana con un nome affidabile e di grande struttura. L’annuncio sull’imminente fumata bianca sulla trattativa arriva da Andreas Korssund, giornalista vicino alle questioni di casa Chelsea. Su Twitter sottolinea la svolta: “Accordo totale tra Chelsea e Milan per Tiemoué Bakayoko in prestito stagionale. Tiemoué Bakayoko è pronto a firmare per il Milan, confermato”.