McKennie potrebbe rivelarsi una carta decisiva per accontentare Allegri: il possibile affare last minute della Juventus

La Juventus non ha ancora chiuso il suo mercato. L’arrivo di Locatelli è importante ma Allegri preferirebbe inserire un altro tassello al centrocampo. Il profilo più gradito dal tecnico bianconero è quello di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Un affare da concretizzarsi senza esborso economico, in prestito e con il calciatore disposto anche a ridursi l’ingaggio per tornare a Torino.

Per far andare in porto l’affare serve però anche un’altra condizione: una cessione da parte del club piemontese. Per Ramsey offerte non ne sono arrivate ed allora prende corpo l’addio di McKennie che ha ricevuto già diversi approcci. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, idea scambio Pjanic-McKennie

Proprio lo statunitense, come suggerisce ‘calciomercatonews.com‘, potrebbe essere la carta vincente per riportare Pjanic a Torino. L’ipotesi è quella di un’operazione che coinvolgerebbe tre calciatori. Uno scambio di cartellini tra il centrocampista a stelle e strisce e Lenglet (valutati entrambi sui 20-25 milioni e con l’agente in comune), più il prestito del bosniaco. Una suggestione soltanto al momento ma con il mercato agli sgoccioli tutto può succedere.