Juventus, visionato Madueke | Gioiello da 40 milioni del PSV

C’è anche la Juventus su Noni Madueke, il gioiello del PSV è stato visionato dagli scout bianconeri: concorrenza di Paratici

Nel mercato in cui il PSG ha fatto razzia dei migliori giocatori da tutta Europa, arrivando a mettere le mani addirittura su Lionel Messi, i bianconeri puntano forte su un talento italiano come Manuel Locatelli. Una strategia, quella di investire sui talenti della propria Nazione, volta ad arginare la campagna delle big europee sul mercato. Inoltre, la Juventus continua ad osservare i migliori talenti in giro per il mondo: gli scout della 'Vecchia Signora' hanno visionato anche uno dei gioielli del PSV. Il rischio maggiore, in questo caso, è rappresentato dal Tottenham di Fabio Paratici.



Calciomercato Juventus, osservato Madueke | Anche Paratici sul gioiello del PSV

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport UK', degli scout della Juventus avrebbero visionato a più riprese Noni Madueke: esterno offensivo del PSV classe 2002. Il giovane inglese sta brillando in Olanda nelle ultime stagioni, tanto da attirare le attenzioni di grandi club come il Manchester City, PSG, Real Madrid e Borussia Dortmund. Proprio i tedeschi potrebbero rappresentare la maggiore insidia per la 'Vecchia Signora', insieme al Tottenham di Fabio Paratici. Per privarsi di Madueke, inoltre, il PSV vorrebbe una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Una valutazione molto importante quella del club olandese, che potrebbe raffreddare le attenzioni dei grandi club. La Juventus è presente nella lista di società che stanno continuando a monitorare la crescita di Madueke, che appare sempre più convincente in prospettiva. Non sarà semplice per i bianconeri vincere la concorrenza ed, al momento, non appare nemmeno come una priorità quella di raggiungere il classe 2002: fiore all’occhiello del PSV e della nazionale inglese Under 21.