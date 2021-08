Calciomercato Juventus, inserimento per Pjanic | Svolta choc in Serie A

Miralem Pjanic e un futuro tutto da scrivere. Nuova pretendente in Serie A per il centrocampista bosniaco

Miralem Pjanic è chiacchierato sul calciomercato ormai da mesi. La Juventus è sul calciatore da diverso tempo: un ritorno che sarebbe gradito a Massimiliano Allegri, ma che, dopo l’arrivo di Manuel Locatelli, non è così semplice da concretizzare. Almeno, non senza uscite. Allo stesso tempo, l’Inter si è fatta sotto per il calciatore, ma non ha mai realmente affondato il colpo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Chi ha mosso dei passi concreti è, invece, il Barcellona. I blaugrana, infatti, stanno vivendo una situazione parecchio complicata dal punto di vista economico e hanno inserito Pjanic tra gli esuberi, cedibile anche in prestito. L’alto ingaggio del centrocampista è difficile da gestire per la dirigenza e, dunque, le voci su un ritorno in Serie A si moltiplicano. E con una destinazione in più a cui bisognerà prestare grande attenzione nei prossimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus e Inter, Pjanic nel mirino della Fiorentina: la proposta

Se Inter e Juventus, per il momento, sono impossibilitate a chiudere il colpo, un altro club di Serie A è pronto a farsi avanti per il bosniaco, al netto delle possibilità di un ritorno alla Roma. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Fiorentina è decisa nel tentare un assalto inaspettato al centrocampista. Il Barcellona potrebbe dare una grossa mano al club viola, contribuendo al 50% della spesa per quanto riguarda l’ingaggio. Ricordiamo che Pjanic percepisce una cifra di circa 8 milioni di euro a stagione. Vedremo se la Fiorentina riuscirà a centrare un colpo sensazionale sul calciomercato.