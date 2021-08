Calciomercato Inter, da Correa a Thuram | Deadline per l'attaccante

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca del nuovo attaccante dopo l’addio di Romelu Lukaku. Bivio decisivo: spunta la data

L’Inter si appresta a iniziare la sua nuova stagione in Serie A, ma restano ancora le incognite per un futuro tutto da scrivere in attacco e dopo una sessione di calciomercato che ha portato diverse cessioni illustri. Soprattutto quella di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha lasciato l’Inter orfana dei suoi gol e della sua potenza fisica: ora questo vuoto è difficile da colmare sul calciomercato e con un budget non troppo elevato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Vi abbiamo riportato nelle ultime ore la situazione riguardante Joaquin Correa e Marcus Thuram. Entrambi nel mirino e in due trattative parallele, ma ora l’Inter deve stringere il cerchio per regalare a Simone Inzaghi l’elemento che manca per rinforzare il suo attacco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, da Thuram a Correa: bivio decisivo in attacco

Il futuro dell’attacco andrà deciso e a breve giro di posta. Dopo la partita di oggi, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di prendere una decisione tra Thuram e Correa. I tempi sono stretti, dato che si vuole avere a disposizione il nuovo acquisto già per il match successivo contro il Verona. Da monitorare anche le condizioni di Alexis Sanchez: se il cileno non dovesse dare garanzie, un nuovo colpo in attacco potrebbe essere portato a termine.