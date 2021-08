Inter, possibile approdo in Francia per Agoume: il centrocampista può finire in prestito al Brest dopo il rinnovo

Prima il rinnovo, poi l’addio. Il futuro di Lucien Agoume potrebbe infatti essere in patria. Il giovane centrocampista francese potrebbe infatti approdare in Ligue 1 per poter disputare una stagione con continuità e fare esperienza. Il classe 2002 sembra essere infatti destinato a volare Oltralpe e in particolare al Brest.

L’approdo sarà in prestito, non prima però di rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Lo riferisce ‘Sky Sport’, che sottolinea come il ragazzo di origini camerunesi è pronto a trasferirsi in prestito al Brest dopo aver firmato il rinnovo contrattuale con i nerazzurri sino al 2024. Rinnovo definito con l’entourage del ragazzo nell’incontro che si è verificato nei giorni scorsi.