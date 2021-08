Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: Kouame all’Anderlecht

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, lascia l’Italia e la Serie A e si trasferisce in Belgio in prestito

È finita, almeno per questa stagione, l’esperienza alla Fiorentina di Christian Kouame. L’attaccante, classe 1997, si trasferisce in prestito all’Anderlecht: lo ha comunicato ufficialmente il club belga attraverso il proprio sito. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Beppe Iachini e Cesare Prandelli che si sono alternati sulla panchina viola, ha collezionato trentasei presenze, quasi tutte da subentrato, realizzando due soli gol: uno in campionato e uno in Coppa Italia.