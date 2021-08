Con un comunicato ufficiale, la Yamaha ha annunciato la rescissione di Vinales e ha salutato l’arrivo di Cal Crutchlow in MtotoGP

Maverick Vinales non è più un pilota della Yamaha. La Casa di Iwata, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’interruzione immediata e definitiva del rapporto col pilota spagnolo che dunque non correrà le rimanenti gare del campionato MotoGP: “Yamaha e Maverick Vinales hanno deciso di comune accordo di anticipare la loro separazione e di porre fine al loro precedente accordo del 2021 con effetto immediato – si legge nel comunicato – Dopo il GP d’Olanda (28 giugno 2021) è stato annunciato che Yamaha e Maverick Viñales avrebbero portato a termine il loro contratto biennale per il 2021-2022 alla fine dell’attuale stagione MotoGP. In seguito ai recenti eventi del GP della Stiria e dopo un’attenta riflessione da entrambe le parti, è stata raggiunta la decisione comune di separarsi con effetto immediato”.

Il posto di Vinales sarà preso, sin dalla prossima gara, da Cal Crutchlow. Il nuovo pilota ha rilasciato alcune dichiarazioni: “E’ un privilegio far parte della Yamaha. Voglio ringraziarli e non vedo l’ora di correre”.